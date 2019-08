Adriatico-Mediterraneo al via, il festival si apre con Enzo Avitabile e Arsene Duevi

Enzo Avitabile è il grande protagonista della prima giornata di Adriatico Mediterraneo Festival 2019, che prende il via domani, mercoledì 28 agosto ad Ancona. Al musicista napoletano sarà consegnato il Premio Adriatico Mediterraneo, riservato alle persone che dedicano il proprio impegno alla pace attraverso l’arte e la cultura.

Avitabile, nato a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955, è sassofonista poliedrico, compositore, autore. Vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali, da James Brown, a Maceo Parker, da Marcus Miller a Randy Crawford, e in Italia ha collaborato con autori del calibro di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Francesco Guccini. Ha sempre vissuto la sua arte come ricerca di un suono inedito, non solamente originale ma vitale ed essenziale, demolendo ogni sovrastruttura mercantile, ogni moda, per muoversi sempre sotto un cielo assolutamente personale, mai comune. Sempre molto attento alle questioni sociali, per lui la musica è confronto, scambio culturale, messaggio sul mondo: non a caso ha dedicato canzoni e serate alle vittime della guerra in Siria e al tema dei migranti e dell’integrazione. Tra i tanti riconoscimenti in carriera, Enzo Avitabile vanta due David di Donatello, due Nastri d’Argento, due Targhe Tenco. La consegna del Premio Adriatico Mediterraneo avverrà alle ore 18.00 alla sede dell’Iniziativa Adriatico Ionica alla Cittadella di Ancona.

Doppio concerto in serata

In serata Enzo Avitabile sarà protagonista insieme ad Arsene Duevi del concerto alla Corte della Mole. Si tratta di un progetto pensato e sviluppato dai due musicisti appositamente per Adriatico Mediterraneo e per Ancona, con un mix inedito e sentitissimo tra le radici e le sensibilità dei due: il sound partenopeo e mediterraneo di Avitabile e i ritmi dell’Africa Occidentale di Duevi. Arsene Duevi, origini del Togo e 15 anni di vita in Italia, è infatti cantante, direttore di coro, chitarrista e bassista: un vero e proprio Shaman/Showman che seduce con i suoni che mescolano Africa e Europa, Jazz e World Music, cantautorato e improvvisazione. È stato direttore del coro della Cattedrale di Lomé (Capitale del Togo), mentre risale al 2010 il suo debutto discografico con “La Mia Africa”: da allora è stato un crescendo di concerti, esibizioni e collaborazioni in Italia e all’estero. La coppia Avitabile-Duevi realizza per Adriatico Mediterraneo una comunione di sensi e rimandi unica, un punte tra Europa e Africa, un concerto per viaggiare sul Mediterraneo, per parlare di migrazioni e di culture che si incontrano, ballando e facendosi trascinare. Il concerto di Enzo Avitabile e Arsene Duevi, realizzato in collaborazione con AMAT, inizierà alla Corte della Mole di Ancona alle 21.00. Biglietti a €10.

Sognando l'Albania

Sempre alla Mole, ma prima del concerto, prendono il via anche gli incontri di Adriatico Mediterraneo, con la presentazione della guida dell’Albania realizzata da Lonely Planet. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con UlisseFest, è alle 19 al Foyer dell’Auditorium Orfeo Tamburi, per un incontro per scoprire un paese vicinissimo all’Italia ma ancora poco conosciuto come meta turistica. All’incontro partecipano l’autore della guida Piero Pasini e la responsabile della redazione guide di Lonely Planet Silvia Castelli. Con loro AdMed parte alla scoperta di montagne selvagge, mari limpidi, antichità romane e città che, tra sprazzi di modernità, mostrano le vestigia dell’Impero Ottomano e del socialismo reale del Novecento. Ma soprattutto di un paese che ogni giorno intreccia la sua storia con l’Italia, in un viaggiare continuo di culture e persone da una sponda all’altra dell’Adriatico. Tutte le info dettagliate sono anche su www.adriaticomediterraneo.eu.