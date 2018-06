Enrico Ragni: una notte per ricordare la voce del Big

Big Enrico, one night for you: è questo il titolo dell'evento che si tiene venerdì 29 giugno alla Mole Vanvitelliana in memoria di Enrico Ragni, uno dei più importanti musicisti, cantanti e organizzatori di concerti nella città di Ancona. "Il big" è scomparso un anno fa dopo una grave malattia e con questo memorial si vuole non solo ricordare la sua figura, ma anche devolvere il ricavato dello spettacolo all'Istituto oncologico marchigiano.

L'evento ha inizio alle 21.15 e ha il prezzo di 10 euro. Sul palco salgono band amiche di Enrico Ragni come gli storici Henry’s Claws che aprirono il conceto dei Pooh, l'internazionale Smile Orchestra con i loro pezzi dance e la Tonight Band con le immancabili cover di Joe Cocker. Le prevendite stanno correndo verso il sold out e sono attive fino a venerdì mattina alle 12 presso la sede Iom di Corso Mazzini 100 e Caffè Giuliani in Corso Garibaldi.