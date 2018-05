Un maxi festival musicale per ricordare Enrico Ragni a un anno dalla scomparsa

Un anno oggi dalla scomparsa di Enrico Ragni, gli amici e colleghi musicisti annunciano il festival in suo onore con le tre band che hanno segnato la sua storia. Il 29 giugno alla Mole Vanvitelliana si esibiranno gli Henry's Claws, la Smile Orchestra e la Tonight Band. I proventi della serata saranno devoluti allo Iom. Enrico Ragni è stato una colonna portante della musica dal vivo ad Ancona. Un divulgatore di suoni. Un vulcano di idee, che il più delle volte diventavano festival, serate da ballo, feste di piazza. «Con lui ho affrontato uno dei periodi più intensi della mia vita – ricorda Claudio Bonvecchi, amico storico di Enrico e figura chiave della radiofonia marchigiana – insieme abbiamo realizzato ben sette edizioni dell'Ancona Soul Festival, ad esempio. Stringemmo collaborazioni con il Porretta Soul Festival e invitammo Eddie Floyd ad esibirsi ad Ancona. E poi il Cittadella Live e tante altre manifestazioni».

Per una notte le tre formazioni con cui Enrico ha passato la sua vita sul palco, si alterneranno per ricordare il musicista che ha animato il tessuto artistico del capoluogo. «Nel '67 esordì nel mondo della musica con gli Henry's Claws – prosegue Bonvecchi – straordinaria band con cui Enrico affrontava un repertorio di musica soul e rhythm'n'blues. Fecero anche da gruppo spalla ai Pooh durante un concerto all'Hotel Jolly. Poi negli anni '70 inaugurò la stagione delle feste di piazza con la Smile Orchestra. Anche questa fu una sua grande intuizione. Per anni si esibirono in tutte le piazze anconetane. Ma l'importanza sociale che aveva questa band era nello scoutismo che faceva verso i giovani artisti. Molti dei musicisti e cantanti anconetani, che oggi vediamo esibirsi in vari contesti, sono tutti passati attraverso la Smile Orchestra. Perchè Enrico credeva nel valore sociale della musica, e ne faceva un momento di aggregazione e soprattutto di scoperta per giovani talenti. Poi arrivò la Tonight Band, con cui interpretava un fantastico Joe Cocker, sua passione musicale da sempre». Ecco, saranno queste tre band a raccontare, in musica, la figura di Enrico Ragni, un simbolo per la città di Ancona. Il maxiconcerto si terrà alla corte interna della Mole Vanvitelliana. Inizio ore 21,15. Ingresso 10 euro.