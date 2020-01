Enrico Brignano torna al Palaprometeo con "Un'ora sola vi vorrei"

Il comico Enrico Brignano sale sul palco del PalaPrometeo sabato 18 gennaio alle ore 21 con l'eslilarante spettacolo dal titolo “Un’ora sola vi vorrei”.

Grande successo di pubblico il nuovo one-man show che, dopo aver attraversato l’Italia in lungo e in largo, tornerà a calcare i palcoscenici delle principali città della penisola, a partire da: Roma, Bologna, Firenze, Bari, Torino e seguiranno anche altre. Dopo il sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico italiano dei palazzetti, l’artista torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il tempo. I biglietti sono disponibili su Ticketone a partire da 34 euro.

Lo spettacolo è una riflessione sulle nostre ossessioni legate al tempo. “Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge". A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.