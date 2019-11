Gli imprenditori incontrano l'enogastronomia, sabato 9 novembre torna Lalli Present

Enogastronomia marchigiana, nazionale e internazionale in mostra a Lalli Present 2019. Sabato 9 novembre a Serra de’ Conti torna uno degli appuntamenti più attesi in vista del Natale. Da oltre venti anni produttori e imprenditori si danno appuntamento a Serra De’ Conti per far conoscere, e conoscere, novità enogastronomiche in cui materie prime, territorio ed esclusività sono il fil rouge di ogni prodotto. Lalli Present è organizzato in collaborazione con il relais Marchese del Grillo di Fabriano. Saranno presenti oltre trenta selezionati produttori e la chef Serena D’Alesio. “Ogni anno, con l’avvicinarsi del Natale, vengono invitati in azienda imprenditori per conoscere i produttori marchigiani e non che si distinguono per innovazione e, al contempo, un forte legame con il loro territorio di origine” – afferma l’organizzatore Paolo Lalli Sebastianelli. Infoline 3492325540.