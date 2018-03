Emozioni dall'oscurità: storie e leggende della città sotterranea

Torna l'appuntamento con Emozioni dall'oscurità il 30 marzo nelle grotte di Camerano. Un magico viaggio alla scoperta delle storie e delle leggende che da secoli popolano il sottosuolo della città. Il collettivo Delirio Creativo, in collaborazione con la Proloco Carlo Maratti Camerano, narrerà questi misteriosi aneddoti in un intrigante percorso a lume di candela in cui si mescolano teatro, paura e leggende.



Prenotazione obbliga toria e posti limitati. Prezzo unico € 12,00. Per info e prenotazioni 0717304018.