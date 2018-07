Emozioni dall'oscurità: storie e leggende nella città sotterranea

Il 9 agosto la proloco Carlo Maratti Camerano e il Collettivo delirio creativo accompagnano i partecipanti all’interno delle sale più misteriose delle Grotte di Camerano per vivere in prima persona le antiche leggende che popolano il sottosuolo della città. Un viaggio al lume di candela fra teatro, paura e mistero con posti limitati. Prenotazione obbligatoria e costo di 12 euro.



Per info e prenotazioni 0717304018 o info@turismocamerano.it