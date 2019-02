Emma Marrone in concerto: biglietti, scaletta e programma dell'Essere qui tour

Farà tappa il 22 febbraio 2019 al PalaPrometeo di Ancona l’”Essere qui Tour 2019” di Emma Marrone, tour pensato dall’artista salentina per presentare i brani estratti dal suo disco più recente, “Essere qui”, uscito un anno fa. Canzoni che, in realtà, erano già state protagoniste dell’ultimo tour dell’artista pugliese: l’“Essere qui Tour 2018”. Il concerto al PalaPrometeo di Ancona inizierà alle 21. Su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili i biglietti per alcuni settori



La scaletta

Lo show sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “Essere qui”, l’ultimo disco di Emma, che saranno però alternati ad alcuni tra i più grandi successi della cantante salentina. Tra le canzoni più recenti, non mancheranno i singoli “L’isola”, “Effetto domino”, “Mi parli piano” e “Mondiale”. Quest’ultimo è uno dei quattro brani inediti presenti nella riedizione di “Essere qui”: “Essere qui – Boom Edition”, pubblicata il 16 novembre dello scorso anno. Ecco i brani: