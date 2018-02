Elvira: Toni Servillo in esclusiva regionale allo Sperimentale

Dal 3 all'11 marzo in esclusiva regionale si alza il sipario al teatro sperimentale di Ancona per Elvira, di e con Toni Servillo. I biglietti, disponibili su Get ticket, partono da 23 fino a 29 euro.

La produzione dello spettacolo è affidata al Piccolo teatro di Milano insieme a Teatri Uniti. Lo spettacolo fu messo in scena da Giorgio Strehler con Giulia Lazzarini nella stagione 1986/87 con il titolo Elvira, o la passione teatrale. Ora, grazie all'attore Toni Servillo, le riflessioni di Jouvet sul teatro e sul personaggio ritrovano nuovamente la stessa stringente attualità. Lo spettacolo va in scena tutti i giorni alle 20.45, tranne domenica 4 marzo e domenica 11 marzo (ore 16.30).