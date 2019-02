Eliot Zigmund Quartet: ultimo appuntamento con il grande jazz

Ultimo appuntamento di febbraio con il grande jazz al Ridotto del Teatro delle Muse, curato da Ancona Jazz, all'insegna della buona musica, con ospiti internazionali e un omaggio a un grande artista del passato. Martedì 26 febbraio (ore 21.30) al Ridotto del Teatro delle Muse si esibirà l'Eliot Zigmund Quartet in “Plays Bill Evans and Beyond”. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz. Cresciuto a New York, Zigmund ha iniziato a suonare professionalmente la batteria a 16 anni, ha suonato dal 1975 al 1979 con Bill Evans e in seguito si è esibito per cinque anni in trio con il pianista francese Michel Petrucciani. Elegante e incisivo, accanto a Evans ha registrato album passati alla storia come You must believe in spring, Crosscurrents, I Will Say Goodbye.

Eliot ha anche collaborato con il tenorsassofonista americano Chris Cheek, uno degli uomini di punta del jazz contemporaneo, con il quale ha registrato il cd TimeWas, e con il contrabbassista veneziano Lorenzo Conte con cui ha pubblicato Spring Jazz Trio. Il quartetto si avvale infine di uno dei migliori e noti pianisti Italiani, Luca Mannutza. Zigmund guida il quartetto rileggendo alcuni brani di Bill Evans senza tralasciare le proprie composizioni e gli standard che Evans amava suonare. La formazione: Eliot Zigmund, batteria; Chris Cheek, sax tenore, sax soprano; Luca Mannutza, pianoforte; Lorenzo Conte, contrabbasso.Ingresso: € 15,00 + 1,50 d.p.; ridotto: soci MJN 2019 € 13,00 + 1,50 d.p; studenti universitari: € 5,00 (max 40 posti). Prevendita presso la biglietteria delle Muse da martedì 5 Febbraio; online su www.geticket.it.