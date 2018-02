Elezioni Politiche 2018, candidati faccia a faccia sui programmi: il confronto

Il 4 marzo si avvicina e la Consulta Giovanile di Camerano e l'Associazione Culturale "Giù per Su" hanno ogranizzato un confronto con gli esponenti dei vari partiti che corrono ad elezioni. Questa iniziativa è pensata per parlare dei programmi e delle proposte, come momento conclusivo di una campagna elettorale che si è concentrata fin troppo poco sui contenuti. Sarà il giornalista di AnconaToday Stefano Pagliarini ad incalzare politici e candidati sui loro programmi elettorali e sulle proposte dei rispettivi partiti. Al confronto, impostato sulla oramai tradizionale formula del forum, parteciperanno sia candidati alla Camera e al Senato, sia esponenti di diversi partiti. Chi sono?

Luca Paolini - Candidato Lega Nord collegio plurinominale Camera

Stefano Benvenuti Gostoli - Candidato Fratelli d’Italia collegio plurinomale Camera

Monica Biagioli - Consigliere Comunale Forza Italia del comune di Staffolo (AN) e coordinatrice della sezione di Ancona Forza Italia Giovani

Paolo Giuliodori - Candidato Movimento 5 Stelle collegio plurinominale Camera

Michele Fanesi - Consigliere comunale del comune di Ancona

Matteo Mainardi - Candidato +Europa collegio plurinominale Camera

Concetta Contini - Candidata Liberi e Uguali collegio plurinominale Senato

Stefano Tenenti - Candidato Potere al Popolo collegio uninominale Senato

L'iniziativa nasce dalla volontà dei giovani di confrontarsi su temi di importanza strategica, agli invitati saranno quindi sottoposte domande chiave sugli obiettivi della loro candidatura e del loro partito in tema di politiche giovanili, istruzione e ricerca, rapporti con l'Unione Europea, diritti civili, politiche migratorie e politiche del lavoro. Il dibattito verrà infine aperto alle domande del pubblico. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.