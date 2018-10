Elder: il metal è di casa nella "Sonic room"

Tornano in Italia, con un nuovo tour che farà tappa in tutta Europa, gli Elder, band di punta dell' heavy psych. Il 10 ottobre salgono palco del Sonic room di Fabriano con il loro utlimo ablum “Reflections Of A Floating World“ pubblicato nel 2017 e definito tra i migliori dischi doom, stoner, heavy psych.

Ad accompagnarli ci saranno gli Ancestors, freschi della loro ultima pubblicazione “Suspended In Reflections“, un disco che rappresenta il compimento di tutti i lavori precedenti in una miscela di psichedelia e forza del doom metal. Info allo 0683393024. Il biglietto ha il prezzo di 12 euro.