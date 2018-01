El martes diferente: la serata a ritmo latino con la different latin school

Martedì 16 gennaio al via il ritmo latino al Santa Monica: arriva la dance different latin school. Deejay Gianni Talamonti e gli artisti che si esibiscono sul palco del club faranno scatenare il pubblico a rimo di salsa e bachata. L'ingresso è libero.



Possibilità di prenotazione con menù fisso a 16 euro oppure menù alla carta. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577.