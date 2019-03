El Carnevalò, domenica grande sfilata in centro: parcheggi aperti e navette gratuite

Conto alla rovescia per El Carnevalò 2019: la XXII edizione della tradizionale sfilata con “Le più belle maschere e costumi in piazza” si terrà domenica prossima 10 MARZO dalle ore 15,30 nel centro del capoluogo, con il consueto percorso da piazza della Repubblica a Piazza Cavour. Numerosissimi i gruppi in maschera- oltre 20- che allieteranno l'evento con le loro maschere spettacolari, provenienti dal territorio e anche da molte altre località italiane: Aosta, CastIglion Fibocchi, Grosseto, Mirandola, Casalecchio di Reno, Bologna, Salerno, Comacchio, Cesena, Follonica, Gatteo, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Castel d'Emilio e Jesi.

A rendere ancora più affascinante il pomeriggio di Carnevale, uno spettacolo di fontane danzanti in piazza Cavour. Per l'evento di domenica 10 marzo si prevede un flusso imponente di persone in centro, per questo motivo saranno aperti i parcheggi comunali e verrà attivato un servizio di collegamento gratuito da piazza Ugo Bassi. El Carnevalò sarà preceduto domani, sabato 9 marzo dalla manifestazione “Aspettando el Carnevalò”: a partire dalle ore 15,30 in piazza Roma si svolgerà in centro una sfilata in maschera dei bambini delle scuole- Cosplay Parade by Fantasia, Sogno e Realtà. Special guest Miwa Cartoon Cover Band, conduce Maurizio Socci.

L'iniziativa è affiancata da “20th Cosplay Gallery”, una mostra di costumi di scena e cosplay e opere fotografiche della costumista e fotografa Annamaria Quaresima, vice presidente della associazione Fantasia, Sogno e Realtà. E' ospitata in corso Stamira, angolo Via Marsala, nei locali adiacenti il negozio di giocattoli. “Dadi e mattoncini”. L'esposizione, allestita nei locali di “Dadi e mattoncini” in corso Stamira 60/61, verrà inaugurata domani, sabato 3 marzo alle ore 17,00 e sarà costituita da preziosi abiti esposti su manichini e da quadri fotografici di grandi dimensioni. In occasione del taglio del nastro verranno ospitati numerosi figuranti provenienti da fuori regione. I figuranti saranno presenti anche alle due iniziative Aspettando El Carnevalò e El Carnevalò dove indosseranno preziosi opere sartoriali. E sempre domani un altro spettacolare evento spicca nel cartellone del Carnevale anconetano: il Ballo a corte, a cura dell'Accademia Danze ottocentesche, quest'anno ambientato presso la suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana.

Dopo la cena a buffet, alle 21,30 ci sarà l'apertura delle danze con danzatori in costume dal Quattrocento all'Ottocento e quindi la sfilata e la premiazione dei costumi più belli. Presenta Maurizio Socci. Prenotazione obbligatoria al n.324 7982498. Per quanto riguarda la mobilità si ricorda che domenica 10 marzo saranno messe a disposizione navette gratuite da Piazza Ugo Bassi, ogni 15 minuti dalle 14,40 alle 20, e trenino gratuito dal Parcheggio degli Archi. Si comunica, altresì, che per ragioni di sicurezza, a partire dalle ore 13,30 di domenica 10 marzo e fino al termine del servizio, i Capolinea di Piazza Cavour saranno temporaneamente ricollocati come segue:

Capolinea CD-CS-11 in Piazza Cavour (nei pressi del Bar Cavour); dalle ore 13,30 la linea 11 vedrà una modifica del percorso: Piazza Cavour, Via Vecchini, Via Giannelli, Via Matteotti, a seguire percorso invariato fino a Via Papa Giovanni XXIII, Via della Loggia e percorso invariato.

Capolinea 6-7-8 in Piazza Cavour (lato Camera di Commercio).

Capolinea 2-2/6 Aerobus davanti al Palazzo Municipale.

Capolinea B-C- I davanti al Palazzo delle Poste.

Capolinea N-O-R-21/33 di fronte attuale Capolinea con senso di marcia invertito.

Fermata provvisoria per le linee 1/3, 1/4, 1/5, 2/6, Aerobus ed Extraurbano di fronte al Palazzo delle Marche, in Piazza Cavour.