E.Sperimenti Dance Company: sul palco di Corinaldo arriva la danza contemporanea

È dedicato alla danza l'appuntamento di venerdì 21 febbraio alle ore 21.15 al Teatro Goldoni di Corinaldo. In scena E.Sperimenti Dance Company diretta da Federica Galimberti con il nuovo lavoro Due. Ispirato al vasto e coinvolgente repertorio creato in un lustro da e per la versatile compagnia di danza contemporanea E.sperimenti Dance Company, lo spettacolo declina nell'interazione gestuale a due il linguaggio coreografico innovativo e riconoscibile della compagnia, rifacendosi liberamente al dualismo tra anima e corpo descritto dalla filosofia di Cartesio

Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo dalle 20 (a 18 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo, con riduzioni rispettivamente a 15 euro e a 12 euro per ragazzi fra 16-30 anni e per possessori della Carta del Donatore Avis.