Dz Deathrays: la band australiana che piace ai Foo Fighters approda al Lazzabaretto

Lo Spilla festival prosegue il calendario musicale con un concerto gratuito al Lazzabaretto giovedì 27 giugno alle 22.30: sul palco il gruppo Brisbane, in Australia, DZ DEATHRAYS.

Vincotori dell'Aria, Best Hard Rock/Heavy Metal Album Award, i DZ Deathrays hanno fatto molta strada dal loro esordio. Nel 2012, dopo aver pubblicato un paio di Ep, debuttano con il premiato “Bloodstreams” via Illusive Sounds e contenente i singoli “Gebbie Street” e “Dollar Chills”. All’album hanno fatto seguito “Black Rat” del 2014, “Bloody Lovely” del 2018, entrambi via I Oh You Records, e un quarto e attesissimo album in uscita quest’anno. Ospiti di festival del calibro di Reading e Leeds, SXSW, CMJ, CMW, The Great Escape a livello internazionale e Falls Festival, Splendor In The Grass e Laneway in casa, lo scorso anno hanno aperto le date del tour dei Foo Fighters. Il loro ultimo album, “Bloody Lovely”, che ha debuttato alla quarta posizione della Aria Charts, è uscito solamente nel febbraio dello scorso anno ma la band di Brisbane sta già lavorando sul suo successore.