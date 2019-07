Duettango: musica argentina alla fattoria Le Terrazze

Il Duettango sarà protagonista del prossimo evento della rassegna “Musica in Cantina” alla Fattoria Le Terrazze di Numana. Il concerto avrà luogo nel cortile della Fattoria delle Terrazze giovedì 25 luglio alle ore 21.00. Il duo vede al bandonéon Cesare Chiacchiaretta, considerato dalla critica di settore uno dei migliori interpreti al mondo della letteratura di questo strumento con Filippo Arlia al pianoforte. Il disco, distribuito in 16 paesi nel mondo, ha riscosso subito un notevole successo di critica sulle maggiori testate giornalistiche ed è stato presentato con un concerto di Duettango al Quirinale di Roma in diretta Radio RAI 3.



L'evento prende il via alle ore 20 e ci sarà anche uno spazio dedicato alla vendita di stuzzichini gastronomici preparati da Tigre Amico di Sirolo. In omaggio un calice di vino della Fattoria Le Terrazze. Il biglietto ha il prezzo di 10 euro.