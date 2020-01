Due botte a settimana: già sold out lo spettacolo di beneficenza con Marco Marzocca

Anteprima nazionale al Cinema Arena Italia di Numana per la commedia Due botte a settimana. Il 14 e 15 gennaio alle ore 21.15, Numana ospiterà il lavoro di Marco Marzocca, scritto insieme all'amico Stefano Sarcinelli.

I due sono accompagnati sul palco da Leonardo Fiaschi. Lo spettacolo è organizzato dal Comune e l'incasso delle serate sarà devoluto in beneficenza. Entrambe le serate sono già sold out, tanto che si sta pensando di organizzare anche una terza data. La storia racconta una giornata di audizioni organizzata dal produttore Stefano Toro ( Stefano Sarcinelli) con Marco Marzocca, nei panni di se stesso che, accompagnato dal suo trucido agente (Leonardo Fiaschi), propone una sceneggiatura nella speranza venga presa in considerazione per essere realizzata. Nello studio di produzione si susseguiranno ben dieci personaggi interpretati ora da Marco Marzocca, ora dall'eclettico Leonardo Fiaschi, che daranno vita ad una storia con continui colpi di scena, rivelando nel secondo atto il cuore del racconto: il complesso rapporto tra il padre notaio e il figlio Stefano.