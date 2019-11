Droghe, prevenire e come chiedere aiuto: l'incontro con gli esperti dell'Asur

Nell’ambito di una serie di iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza su temi di interesse generale, il CTP numero 5 ha organizzato, per venerdi 29 novembre, un evento che si svolgerà alla parrocchia San Giuseppe Moscati di Montedago (Q3) e tratterà un tema molto attuale, la cui percezione, da parte dell’opinione pubblica, è in calo, ma che, invece, tocca la quotidianità di noi tutti: l’uso sempre più precoce di sostanze, che espone sempre più i giovanissimi, talvonta inconsapevoli delle conseguenze delle loro condotte.

La famiglia si trova, troppo spesso, sola di fronte alle difficoltà che ne conseguono. Così un team di esperti, del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Asur Area Vasta numero 2, si è reso disponibile a condurre un incontro informativo che fornirà un vademecum per il precoce riconoscimento della problematica legata alle condotte d’abuso e indicherà i percorsi da attivare nell’ambito del sistema sanitario.

Il CTP (Consiglio Territoriale di Partecipazione) è l’organismo costituito dal Comune di Ancona, per promuovere la partecipazione territoriale, per stimolare e sviluppare l’impegno civico dei cittadini: percepire il quartiere come una comunità e preservarlo come bene comune. Sono paragonabili alle ex circoscrizioni, ma hanno una impostazione ed una gestione diversa. I consiglieri sono volontari a tutti gli effetti, a disposizione gratuitamente per dar voce ai cittadini, portando a conoscenza e sollecitando all’amministrazione comunale le loro osservazioni, proposte e segnalazioni che riguardano il quartiere.

Il CTP n. 5 comprende i quartieri di Brecce Bianche – Q1 – Q2 – Q3 – Ponterosso – Passo Varano – PIP – Pinocchio – Università – Pontelungo Via Alpi Via Appennini. E’ il CTP più grande per estensione e per numero di residenti.

Gallery