Comunità Narcoron Astore, 24 anni contro la droga

Domani, 1° luglio, la comunità Narconon Astore di Fabriano festeggia 24 anni di attività. Questo centro, in questi anni, ha contribuito a salvare centinaia di vite, grazie al suo programma riabilitativo basato sulle ricerche e opere dell’umanitario L. Ron Hubbard. Ma un centro Narconon ha un valore sociale molto più vasto quando si parla di prevenzione. Soltanto nell’anno scolastico scorso, infatti, il Narconon Astore ha tenuto diverse conferenze di prevenzione nelle scuole, ai ragazzi che ora sanno cos’è davvero la droga. Cosa spinge un ragazzino a voler provare? In primis informazioni false, messe in giro da chi vende queste sostanze.

Questa è la storia di migliaia di adolescenti che, oggi, si avvicinano alle sostanze tossiche con ingenuità non colpevole e finiscono ad imboccare la strada delle tossicodipendenza. Ma dalla dipendenza si può uscire e una volta completato il programma Narconon e dopo una formazione accurata, alcuni di loro andranno nelle scuole a parlare di droghe e alcol, per dire ai loro coetanei la verità. Moltissimi di questi ragazzi che hanno svolto il programma Narconon presso la comunità di Fabriano, genitori, autorità e moltissimi sostenitori applaudiranno questi 24 anni di successi, il primo luglio prossimo, in compagnia degli ospiti attuali e degli operatori. Per confermare la propria partecipazione o per qualsiasi informazione è possibile contattare il centro Narconon Astore Onlus allo 0732.74076 o inviare una comunicazione al seguente indirizzo mail: info@narconon.it