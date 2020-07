Drive-in al Paradise: Fight club apre il cartellone all'aperto

Mercoledì 1 Luglio al via l’inaugurazione del Drive-in al Paradise di Monsano. Un evento organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Altra Frequenza” e con il patrocinio dei comuni di Jesi e Monsano. Il taglio del nastro in presenza delle autorità locali è previsto per le ore 19,30 di Mercoledì 1 Luglio. Il cinema si apre con un grande classico: "Fight club", pellicola di David Fincher con Brad Pitt. Venerdì 3 luglio è il turno di "Non è un paese per vecchi2 e lunedì 6 luglio è la volta di "American Beauty".

Ecco i prezzi:

Prezzo auto 2 persone: 15,00 euro (passeggeri sedili anteriori);

Prezzo per ogni persona aggiuntiva stessa auto: 5,00 euro (passeggeri sedili posteriori);

Prezzo per bambini 0-3 anni: gratis (non conteggiarli tra i passeggeri).

Il Cinema Drive-in prevede 12 proiezioni tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e la prenotazione, consigliata vista la disponibilità limitata di posti, avviene online in pochi minuti tramite il sito internet dedicato.

La location del “Paradise”, locale leader per il divertimento in zona, si è subito delineata come contesto ideale grazie alla sua enorme area parcheggio e alla possibilità di integrare all'offerta i servizi di bar e ristorazione.

La neonata associazione culturale “Altra Frequenza”, prima di tutti si è mobilitata per questa iniziativa con la volontà di mettersi in gioco col proprio entusiasmo nel territorio.

Gallery