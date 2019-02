Dritto al cuore: sul palco il monologo sulla questione palestinese

Al teatro Valle di Chiaravalle prende il via il 9 febbraio lo spettacolo Dritto al cuore di Patrizio Cigliano, regia di Gianpiero Piantadosi. Due soli personaggi, due soli attori in scena per 75 minuti, a cimentarsi in una prova attoriale da brivido.Nel clima claustrofobico di una cella, un colonnello dell’esercito israeliano interroga un combattente palestinese catturato durante un rastrellamento. Il dialogo teso, violento, a tratti brutale che intercorre tra i due mette in evidenza i temi dello scontro che da sempre divide violentemente i due popoli. Il dialogo, mai stereotipato e ricco di colpi di scena, raggiunge un crescendo dirompente che colpisce, appunto, dritto al cuore tanto il pubblico quanto gli stessi protagonisti, fino all’inaspettato e drammatico epilogo.

Lo spettacolo ha inizio alle ore 21