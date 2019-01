Dracula, il musical: paura, passione e tecnologia in scena

Al teatro Sperimentale di Ancona prende il via Dracula, il musical. Uno show imponente che si tiene nei giorni 9 e 10 febbraio. Uno spettacolo unico nel suo genere con una scenografia totalmente tridimensionale e la regia del maestro Franco Travaglio. L'evento ha inizio sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17. Prezzi: 20 euro intero, 12 euro ridotto fino a 14 anni.

Dracula il Musical nasce da un progetto della compagnia Art Dream, per portare in scena il capolavoro letterario di Bram Stoker. Il progetto iniziato nel 2015 è stato condiviso e costruito insieme ai maggiori esponenti del settore come Franco Travaglio che ne ha curato scrittura, libretto e musiche tutte originali, Angelo Racz per gli arrangiamenti, Fabrizio Angelini e Ilaria Suss per le coreografie, mentre Angelo Galeano ha curato la partitura musicale e polifonie, regia affidata al deus machina dell’ArtDream Stefano Mari . Questa collaborazione ha dato nuova vita leggendario vampiro della Transilvania con un opera musicale appassionante e travolgente che regalerà agli spettatori due ore di musica, passione, spettacolo e perchè no, paura.