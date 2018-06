Sport, giochi e una ludoteca: torna la mezza/notte bianca dei bambini

Il 9 giugno presso lo stadio Dorico di Ancona a partire dalle ore 17:00 fino alla mezzanotte, l’Associazione ricreativa e socio-culturale Mrs Nanny Park, propone, in collaborazione con il Comune di Ancona, la quarta edizione dell’evento “Mezza/notte bianca (a colori) dei bambini". L’evento, ad ingresso libero, è ricco di proposte per i bambini ma anche per i genitori; verrà riproposta in apertura della manifestazione dopo il grande successo riscosso nella precedenti edizioni la “Color Baby Run” (una corsa non competitiva che prevede il lancio di polveri colorate lungo un percorso ad ostacoli, attività su prenotazione riservata ai soci su prenotazione al 3335844835, con premi in omaggio per tutti i partecipanti offerti da Rainbow e Dadi e Mattoncini).

Dal pomeriggio sono proposte attività ludiche di ogni genere: da laboratori creativi e di costruzione ad attività con colori e altri materiali, corsi per imparare a fare la pasta, attività e giochi in lingua inglese, giochi popolari e giochi giganti artigianali che riempiranno lo Stadio, laboratori di musica, di circo aereo e di robotica educativa; postazione con truccabimbi e palloncini; inoltre ci sarà un’area riservata ai pony e cavalli per prove di equitazione a cura di Ant onlus, laboratori didattici a cura di Vivere Verde Onlus, Ludoteca Riù, coop sociale Hort e Costess; animazione e dimostrazioni sul primo soccorso per bambini a cura dei Giovani della Croce Rossa Italiana nonché lezioni sulle manovre salvavita e mass training bls per adulti a cura degli Istruttori Cri; inoltre per le mamme ci sarà uno spazio maternità e nascita (con fasciatoio per cambio e punto allattamento) e per le famiglie ci sarà la possibilità di farsi “immortalare” in uno scatto professionale presso un set fotografico con esposizione a cura di Lavinia Mandolini. E ancora per adulti e bambini ci saranno delle lezioni dimostrative di danza country. La grande novità è sicuramente la presenza di Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova che organizzerà per i piccoli ospiti un mega labirinto di cartone. Ci sarà un’area sport allestita con trampolini elastici, canestri e altri giochi a cura di Decathlon che sensibilizzerà le famiglie verso l’importante tema dell’alimentazione. Ci sarà uno stand a cura di SISM con l’Ospedale dei Pupazzi, dove i bambini saranno sensibilizzati e impareranno a curare i loro pupazzi e impareranno ad avere meno paura dei piccoli infortuni. Sarà presente anche uno stand a cura delle Patronesse del Salesi con gadgets e una pesca di beneficenza.

Sul palco nel tardo pomeriggio ci saranno in ordine: esibizioni di ballo e di musica, a seguire baby dance, ballo country, e poi sarà il momento degli spettacoli di bolle di sapone e di magia, di circo aereo, di burattini e a chiudere la manifestazione lo spettacolo più emozionante con il fuoco. Per informazioni, dettagli e per leggere il programma completo dell’evento è possibile visitare la pagina facebook “mezzanottebiancabambiniancona” o contattare il 3335844835.