Doric Race: lo sport incontra il divertimento alla Conero Wellness

Giovedì 18 luglio al via l'evento Doric Race nello spazio esterno della palestra Conero Wellness di Ancona (via di Pontelungo, 90): un evento speciale a metà tra intrattenimento e sport, nato dal particolare incontro tra la Conero Wellness, centro sportivo di riferimento per la città di Ancona, e la Raval Family, già protagonista di alcuni tra i più importanti eventi della movida anconetana. La Doric Race vuole coniugare la passione per lo sport ed il benessere a quella per il buon cibo. L'iscrizione costa 20 euro e si può fare tutto online.

Il programma: l'evento ha inizio alle 18 fino a mezzanotte e mezza, mentre la location sarà suddivisa in spazi dedicati all'attività fisica e al sano divertimento dove avverrà la gara vera e propria e i team teach di spinning e walking e un giardino dove godere di buoni drinks con il bar del Raval, mangiare dai gustosi food truck di Let’s mEat e per chi non mangia carne c'è il Vegan Food Truck. Si balla con la drum'n'bass e con i deejay W.P.L e Raffaele Primitivo.