Donoma: gli Eiffel 65 tornano in pista

I mitici Eiffel 65 sul palco del Donoma di Civitanova Marche. Il gruppo italiano che ha fatto la storia della musica dance dagli anni '90, sabato 11 Gennaio arriva per un deejay set unico nel suo genere, dove ripercorreranno tutti i loro più grandi successi come "Blue (Da ba dee)", "Move your body", "Too much of heaven" e molti altri ancora. Il club si trova in Via Mazzini 43, a Civitanova Marche. Per informazioni: 0733 775860.

Prezzi: entro le ore 1.30 (in lista tramite l'app del Donoma) donna 10 euro con drink e uomo 15 euro con drink. Dopo le 1:30 donna 15 euro con drink e 20 euro uomo con drink.