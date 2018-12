Donne al cinema: sostantivo femminile plurale

Al via il 26 dicembre al ridotto delle Muse la kermesse Donna: sostantivo femminile plurale, una rassegna cinematografica per avviare una riflessione collettiva e pluridimensionale sulle diverse criticità che pesano sulla esistenza femminile, a vario titolo e in varie forme in tutti i Paesi, tra i più e meno avanzati, e che riguardano le discriminazioni di genere.

Il film, L'affido, racconta la difficile condizione di una donna e di suo figlio che vivono le continue molestie familiari da parte del marito , e padre, che non accetta la separazione coniugale.