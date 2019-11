Donegal: arriva l'anteprima del 70's pop festival in favore dello Iom

Venerdì 29 novembre al Donegal di via Carlo Simeoni, 6, nel cuore della città, arriva una serata dal sapore vintage e solidale: in attesa della seconda edizione di 70's Pop festival della prossima estate, infatti, l'organizzazione dello stesso propone un concerto nello storico pub anconetano con gli interpreti dei brani anni Settanta da parte di talentuose cover band del panorama locale, il tutto per sostenere l'istituto Iom Ancona.

Per lanciare la seconda edizione del 70s Pop Festival, la Fondazione IOM Ancona Onlus, in collaborazione con Donegal Irish Pub, presenta una serie di serate live a sostegno delle attività di assistenza domiciliare ai malati oncologici e alle loro famiglie.Sono previsti 7 appuntamenti che andranno in scena tutti gli ultimi venerdì del mese dal 25 ottobre a fine aprile. La serata prevede divertimento, cibo gustoso, tanta musica e solidarietà. Per l'occasione, infatti, si andrà a ricordare l'importanza di sostenere l'Istituto oncologico marchigiano che da trent'anni si occupa dei malati di tumore e delle loro famiglie.

Per l'occasione la serata sarà animata dal gruppo The Devils, band storica con grandi interpreti del soul e del rythm 'n blues. L'evento ha inizio alle 22 ed è supportato anche da Radio Arancia e Musicarte. The Devils sono l'unica band marchigiana che vanta ben 5 apparizioni al Porretta Soul Festival, la più nota kermesse musicale di musica nera in Italia. Protagonisti della prima edizione del “70s Pop Festival” e, già confermati per la prossima, si esibiscono ancora una volta a sostegno della mission dello IOM di Ancona. Durante la serata è prevista una raccolta fondi, vi sarà infatti la possibilità di ricevere un gadget targato IOM a fronte di un contributo.