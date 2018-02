Clan dancing, domenica speciale al ritmo degli anni Cinquanta

Il 18 febbraio al Clan dancing di Ancona al via la giornata con corsi gratuiti in tutte le sale e di tutte le specialità, tra cui Boogie, Jive, Lindy, Balboa e Rock n' Roll. Una bella occasione per avvicinarsi a questi balli.

Ecco il programma: alle 20.30 cena spettacolo a 12 euro su prenotazione con ospite la talentuosa Stefania Chirco. Alle 21.30 inizio serata da ballo con deejay Charlie e ospite la band dei Maccaroni. Ingresso dopo le 21.30 al prezzo di 5 euro con consumazione. Per ulteriori informazioni: 3472995707.