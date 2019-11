Dolcezze alle nocciole: il maestro Brunelli porta la sua creatività in uno show-cooking gratuito

Sabato 9 novembre presso lo Scavolini Store di Jesi ci sarà la possibilità di vivere un’esperienza culinaria a tutto tondo dedicata al dolce e al cioccolato, che va dalla preparazione della ricetta alla fase finale di assaggio.

L’ ospite speciale di questo show-cooking gratuito è il cioccolatiere e gelatiere marchigiano Paolo Brunelli che per l’occasione preparerà due delle sue ricette più conosciute: la Torta Brunelli e una Rotonda alla nocciola. A partire dalle 17:30 il maestro porterà in tavola la sua spigliata creatività e la sua esperienza per dare vita a qualcosa di unico e irresistibile.