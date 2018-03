Afro music: afro e ritmi caraibici per la serata con deejay MarzioDalla reggae all'afro per un viaggio musicale di una notte al Jamaica Happy Pub: sabato 10 marzo deejay Marzio sarà in consolle per far ballare i presenti con tanti successi caraibici. L'evento avrà inizio alle 22 fino alle 3 del mattino.

Per informazioni e per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero: 3779516093.

