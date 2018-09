Dizionario delle donne marchigiane: le figure che hanno fatto la differenza in un libro

La Biblioteca Comunale della Città di Trecastelli, che si trova presso il Villino Romualdo in località Ripe, presenta giovedì 13 settembre 2018, alle ore 21.15, il Dizionario biografico delle donne marchigiane (1815 -2018) a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini (Ed. il lavoro editoriale).

All’incontro interverranno Marco Severini, docente di Storia dell'Italia contemporanea presso il Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Macerata e Presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea e Lidia Pupilli, docente di Storia dell’età contemporanea e curatrice del libro. Il volume è un’edizione ampliata e aggiornata del precedente “Dizionario Biografico delle Marchigiane”, che si presenta infatti con una nuova veste. Il libro illustra le biografie di donne marchigiane che, negli ultimi due secoli, hanno saputo distinguersi in ambito politico, civile, culturale, sociale ed economico. Una ricerca minuziosa ma anche un racconto avvincente ed entusiasmante, in cui sono messe in luce ben trecentotrenta cinque storie di vita: dalle donne che hanno tentato, per prime, di cambiare la società, come le prime votanti, la prima sindaca, la prima avvocata ma anche storie di donne comuni, che hanno lasciato ugualmente un segno importante nella società contemporanea, tra cui operaie, contadine, sarte. Il libro offre un’opportunità, con un linguaggio fresco e lineare, di riflettere sulla figura e la condizione femminile nella storia e nell’età contemporanea, soffermandosi sul presente ma anche sul nostro passato. Per Informazioni: Ufficio Turistico –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – www.trecastelliturismo.it