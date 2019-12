La Divina Commediola: l'inferno di Giobbe Covatta inaugura la stagione arceviese

Prende il via la stagione teatrale del Teatro Misa di Arcevia 2020. Si parte ufficialmente il 18 gennaio alle 21.15 con il primo spettacolo: sul palco Giobbe Covatta con “La Divina Commediola”.

Giobbe Covatta interpreta un'irriverente versione “apocrifa” dell'Inferno della Commedia scritta da tal "Ciro Alighieri". Dopo un attento lavoro di ripristino, si può finalmente leggere questo lavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l’opera dantesca. Il poeta ha immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime. E le vittime sono i bambini, ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi.

Biglietti: Platea e palchi centrali intero 15 euro e ridotto 12 euro; palchi laterali intero intero 12 euro e ridotto 10 euro. Riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati vari. Ridotto Studenti 7 euro. Biglietti in vendita da giovedì 19 dicembre con le seguenti modalità: AMAT/ Biglietterie del circuito Tel. 071 2072439 lun-ven dalle 10.00 alle 16.00 www.amatmarche.net. ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, via Mazzoleni, 6/A Jesi (AN) Tel. 0731 56590 lun-ven dalle 9.00 alle 3.00 info@atgtp.it www.atgtp.it. Biglietteria Teatro Misa cell. 334 1684688 il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00 www.vivaticket.it Call center 071 2133600.