Dissonanze : ai magazzini artistici le sperimentazioni di due artisti visionari

Al via al Map 120 il 20 aprile alle 18.30 lo spettacolo Dissonanze presso i magazzini artistici Pennazzi di Ancona, con Monica Pennazzi e Alberto Timossi con i testi critici di Marco Tittarelli . L'evento si inserisce all'interno del contesto della manifestazione AnconaCrea, giunta alla sua IV edizione. Map 120 è un luogo del fare, uno studio che diventa spazio per l’incontro e lo scambio tra gli artisti: 170 metri quadri dove nutrire, attrarre e sostenere la sperimentazione e la ricerca artistica contemporanea.



Dissonanze è un passo a due che non segue un’armonia definita, è un confronto che accresce i due artisti e li spinge a trovare un ritmo cole mune, un accordo tra dinamismo formale e monumentale staticità. Le due opere dominano l’ambiente che le circonda, impongono a chi le incontra di osservarle attentamente e allo stesso tempo di lasciarsi guardare da loro; sfatano l’illusione che di fronte ad esse si possa assumere un unico punto di fuga, che si possa cogliere la loro pienezza grazie alla sola prospettiva centrale. Attraggono nella loro orbita lo spettatore e ipnotizzano l’occhio con l’illusione di un moto perpetuo. Si rimane inclusi nelle complesse trame ariose della Pennazzi e ci si sente indifesi al cospetto delle icone monolitiche di Timossi. Sebbene l'operare dei due artisti si declina in soluzioni dissonanti sia nella resa che nell’atto creativo, nel contesto dei Magazzini Artistici Pennazzi hanno trovato un ritmo comune, riuscendo ad accordare il dinamismo formale con la monumentale staticità.