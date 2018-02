Dissociata, one man woman show: Romina Antonelli sul palco con il monologo tragicomico

Domenica 25 febbraio al GratisClub di Senigallia in scena "Dissociata. One man woman show", un monologo tragicomico di e con l'attrice Romina Antonelli. Lo spettacolo rientra el programma della rassegna Ragazzacce curata dall'Associazione Confluenze di Senigallia. Dissociata è un monologo tragicomico senza personaggi, senza maschere, senza tormentoni, in cui la protagonista mette a nudo fragilità e passioni, in un crescendo di comicità surreale, grottesca, a tratti lirica. Memorie d'infanzia, culti giovanili, ossessioni quotidiane e la fatica di tenere insieme tutte le parti di noi, in conflitto continuo. Tra heavy metal e bossanova, rose e stati di ebrezza, tennis, zuppe di orzo e maldestri tentativi di tango, l'interezza è lontana.



Romina Antonelli lavora in teatro, radio, tv e cinema come autrice e attrice comica. Con il duo Le Perfide ha partecipato a Zelig Off su Italia Uno e Quanto Manca su Raidue, condotto da Katia Follesa e Nicola Savino. Ha collaborato con Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci in The Format. E' nel cast del San Costanzo Show e coprotagonista del film Stregati dalla Bruna prodotto da HeGo film e Sanko. Dal 2015 porta in giro il suo monologo Dissociata.One man woman show, da lei scritto e interpretato.

Ingresso 10 euro. Dalle 18.30 aperitivo e a seguire spettacolo.