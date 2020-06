Dissociata, One man woman show: torna Romina Antonelli al Santa Monica

Venerdì 26 giugno al Santa Monica di Ancona cena e spettacolo con Dissociata.One man woman show, monologo tragicomico di e con Romina Antonelli. Dopo mesi di quarantena e isolamento, si torna in scena dal vivo.

Lo spettacolo è un monologo senza personaggi, senza maschere, senza tormentoni, in cui la protagonista mette a nudo fragilità e passioni, in un crescendo di comicità surreale, grottesca, a tratti lirica. Memorie d'infanzia, culti giovanili, ossessioni quotidiane e la fatica di tenere insieme tutte le parti di noi, in conflitto continuo. Tra heavy metal e bossanova, rose e stati di ebrezza, tennis, zuppe di orzo e maldestri tentativi di tango, l'interezza è lontana. Cena spettacolo su prenotazione. Per informazioni: 0712862577 - 3518846706.