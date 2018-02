Disorder party: la serata alternativa si accende con Gianni Sperti

Torna Disorder, il party più trasgressivo del Noir di Jesi. Questa volta, oltre al collettivo di deejay le Strulle, ci sarà anche come ospite il ballerino e opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Conosciuto per essere al fianco di Maria de Filippi come opinionista dagli anni '90, Gianni Sperti è diventato celebre per le sue apparizioni a Buona Domenica e per essere stato sposato con la show girl Paola Barale.

L'ingresso alla serata ha un prezzo ridotto di 12 euro entro le 1 di notte e di 15 euro dopo le 1. Ingresso di 7 euro dopo le 3 e mezzo. Tavoli: 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: 338 9399552.