Disconnect Day: l'incontro con Paolo Ruffini sulle dipendenze tecnologiche

Tre appuntamenti da non perdere nella Primavera di eventi nel centro storico di Corinaldo: sabato 11 maggio appuntamento con Disconnect Day, giornata nata per contrastare le dipendenze tecnologiche e Cyberbullismo; giovedì 16 maggio il Centro storico sarà la scenografia di 1000 Miglia, manifestazione motoristica internazionale di auto d’epoca e sportive; gran finale venerdì 24 e sabato 25 maggio con Sementi Festival, antiche colture, biologico e qualità della vita.

Sabato 11 maggio dalle 9.00 alle 19.00 (ingresso gratuito), Corinaldo presenta Disconnect Day, evento organizzato da Di.Te (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo O.D.V.) che nasce con l'obiettivo di portare la città a vivere, almeno per un giorno, senza il pensiero costante del richiamo della realtà virtuale: laboratori per bambini e ragazzi, workshop esperienziali per adulti, il mago tecnologico, talk e spettacolo tematici, gadget e premi ai “disconnessi”, spazi di ascolto. Special guest l’attore Paolo Ruffini e il regista del film “Sconnessi”, Christian Marazziti.

Giovedì 16 maggio, dalle 9.15 alle 14.00, il borgo corinaldese ospiterà 1000 Miglia 2019, manifestazione giunta alla sua 37° rievocazione che partirà da Brescia mercoledì 15 maggio e che vedrà protagoniste 430 vetture d’eccezione, testimonianze della storia del design e dell’automobile: 130 auto per il tributo Ferrari e Mercedes, 15 auto Zagato, 60 vetture tecniche, 60 auto dell’organizzazione, 60 mezzi della polizia stradale

Venerdì 24 e sabato 25 maggio a Corinaldo torna per la terza edizione Sementi Festival dedicato a uno stile di vita sano e consapevole. Due giorni, organizzati dalla Città di Corinaldo in collaborazione con l’Associazione Ashram Joytinat Yoga Ayurveda, con ospiti del calibro del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi e dell’ambientalista, direttore dell’associazione "Terra!" Fabio Ciconte. Tanti appuntamenti gratuiti, conferenze, incontri, yoga e laboratori per bambini. Il tutto passando per “Bio per una notte”: una non-stop notturna dedicata a alla salute e alla qualità del cibo biologico.