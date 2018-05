I dinosauri sulla luna: in scena la capacità di costruire i sogni

Una storia di amicizia straordinaria e di un obiettivo da raggiungere. Ecco cos’è lo spettacolo I dinosauri sulla Luna che si svolgerà al Teatro Modus di Verona sabato 12 maggio alle 17.30 e al Teatro Primo Ferrari di San Marcello, in provincia di Ancona, domenica 13 maggio alle 17.30. Lo spettacolo, prodotto da Pleiadi, Febo Teatro e Gran Guardia, è inserito nell'ambito di Upgrade, progetto di Pleiadi sostenuto da Fondazione Cariverona.



La storia: Tommy ha un amico fuori dal comune: un piccolo dinosauro che “abita” in uno scatolone. L’imminente trasloco di Tommy, però, rende difficile nascondere ancora a lungo l’amico, ma ecco che il giornale alla radio svela che sulla Luna ci sono i dinosauri. Per raggiungerli come si può fare? Bisogna costruire un razzo. Il progetto non è facile: servono competenze e, soprattutto, risorse economiche, ma Tommy non si abbatte e con i risparmi e gli investimenti della paghetta del nonno, assieme all’ingegno della sua compagna di classe Cinzia, riusciranno a raggiungere l’obiettivo e a far ricongiungere l’amico dinosauro con i suoi simili. Un traguardo raggiunto, un sogno realizzato, un’amicizia speciale e forse un amore che nasce: ecco il mix perfetto di questo spettacolo, che vuole far divertire ma anche insegnare che per i propri sogni bisogna lottare.