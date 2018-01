Dimodoché, al teatro con lo spettacolo disegnato per bambini

Il disegnatore Gek Tessaro racconta a teatro una coloratissima storia di macchinari che amano il proprio lavoro e in particolare di una piccola ruspa piena di entusiasmo e domande e “però però” che fanno sorridere e appassionare. Lo spettacolo Dimodoché, al teatro Sperimentale di Ancona, si tiene domenica 14 gennaio alle 17.

Surreale e poetico Dimodoché fa immaginare montagne capovolte e laghi con barche e pesci e montagne con mucche dalle facce buffe, dando voce a quell’immaginario bambino che sono quei gran mostri un po’ giocattolosi come appunto le ruspe e le betoniere. 5 euro posto unico (€ 4,50 con Marche Teatro card). Vendita biglietti presso il Teatro del Sperimentale, da un'ora prima dell'inizio, è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse - via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30.

Prevendita on-line: www.geticket.it. Info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it www.teatrodelcanguro.it www.marcheteatro.it.