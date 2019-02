Digital detox: il workshop di Confapi Ancona per aumentare il "benessere online"

Confapi Ancona, associazione delle piccole e medie imprese del territorio, organizza un incontro per parlare di Digital detox con Alessio Carciofi, esperto dell'argomento. Il workshop aperto a tutti si tiene il 14 marzo dalle 15 alle 18 presso l'agriturismo Villa gens camuria di Camerano (via direttissima del Conero, 2).

Tanti gli argomenti affrontati: l'intelligenza emotiva, il focus management, la gestione delle abitudini senza ricorrere ogni volta al cellulare o al pc. In sostanza sarà un excursus pratico e teorico per aumentare la produttività e il benessere sapendo gestire le distrazioni e fornire gli strumenti pratici per potenziare la concentrazione sul posto di lavoro. L'evento si chiude alle 18 con un gustoso aperitivo per condividere quest'esperienza. Per informazioni e prenotazioni: 071/7108446 oppure mail a info@confapiancona.org.