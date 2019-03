Diamoci un tono: Edoardo Ferrario per la prima volta sul palco anconetano

L'attore e comico Edoardo Ferrario si esibisce per la prima volta ad Ancona, al teatro Sperimentale, sabato 23 marzo alle 21 con Diamoci un tono, il suo nuovo spettacolo comico: più che un titolo, un consiglio spassionato per il periodo che stiamo vivendo. In un’ora di monologhi, Edoardo si interroga sul suo rapporto con lo sport, l’amore, l’alimentazione sana, il suo strano lavoro, la politica, i viaggi, la nuova musica italiana e tanto altro ancora.



Biglietti in promozione a 15.40€. Per prenotare un biglietto basta inviare una mail a: altrascena@yahoo.it.