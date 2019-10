Dialoghi sulla bellezza: appuntamento al museo delle Arti Monastiche

Sabato 5 ottobre alle 16.30 nel suggestivo spazio del Museo delle Arti Monastiche di Serra de' Conti si terrà un incontro dal titolo Dialoghi sulla Bellezza. Ideatrice dell'incontro è Laura Trappetti, regista, attrice, scrittrice e direttrice artistica dell'associazione fabrianese Bagatto Percorsi Creativi.

Il tema, quanto mai attuale, in un momento storico in cui la bellezza naturale, artistica, ma anche quella della convivenza civile sono a rischio. L'iniziativa prende spunto dal libro Briciole di bellezza, dialoghi di speranza per il futuro del bel paese di Filippo Cannizzo, filosofo e ricercatore universitario, il quale, tra racconto e approccio scientifico, consegna alle pagine la sua dichiarazione d'amore per l'Italia e un invito a non rinunciare all'impegno per promuovere il cambiamento, attraverso la bellezza, intesa come spirito di condivisione, capacità di crescita, cura del patrimonio ambientale e culturale. La tensione che emerge dal libro, incrocia il percorso artistico che da anni svolge il Bagatto sul territorio.