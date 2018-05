Dettofatto: un viaggio tra i monologhi di Dario Cassini

Teatro Terra di Nessuno e Accademia56 presentano il 19 maggio lo spettacolo Dettofatto: 7 monologhi in 30 ore di lavoro. Spettacolo degli allievi del workshop con Dario Cassini. In scena 7 esilaranti monologhi inediti creati degli allievi grazie al metodo trasmesso dal grande comico Dario Cassini, ospite della serata. In scena per mostrarvi il lavoro fatto: Alessandra Antonini, Alessandro De Carlo, Alessandro Ricci, Angela Lello, Davide Covino, Mattia Ferretti, Jury Peretti.



Ingresso libero a offerta. Per informazioni e prenotazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, o all’indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate ai numeri 3921117839 e 3291018885.