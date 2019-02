Degustazioni: i vini di bordeaux e la cucina francese

Il Wine not di Ancona approda mercoledì 6 febbraio sulla via di Bordeaux per scoprire, a ritmo di Chateaux più o meno noti, i vini di questa parte di Francia. E accanto ai vini, si potranno gustare i piatti della cucina francese più tradizionale.

L’appuntamento è dalle 20 alle 22. La degustazione sarà guidata da Francesco Annibalii formatore e prestigiosa firma del magazine Doctor Wine e Michele Bernetti, titolare del Wine Not e della Cantina Umani Ronchi. Mentre le prooste food verranno realizzate dal nostro chef Leonardo Castaldi. Ingresso: 37 euro. Info e prenotazioni: info@winenotancona.it