San Valentino, la degustazione è a lume di candela

Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 20, al via il tradizionale appuntamento organizzato dall'Antica Cantina Sant'Amico con la degustazione a lume di candela in occasione della più romantica festa dell'anno. L'evento abbina un ambiente raffinato e una calda atmosfera con vini e piatti tipici. Per rendere la serata ancora più piacevole viene organizzato un discreto e simpatico servizio sommelier con un qualificator membro dellìAIS (Associazione Italiana Sommelier).

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria allo 073163982, via email info@anticacantinasantamico.it, via WhatsApp 3314686958.