Degustazione a lume di candela: una romantica serata per due

L`Antica Cantina Sant`Amico a Morro d'Alba invita tutti gli innamorati al romantico evento Degustazione a lume di candela. Sabato 16 Febbraio 2019 al via una serata a tema romantico in una location molto suggestiva, aperta al pubblico solo in rare occasioni. L'ottava edizione di degustazione a lume di candela viene organizzata presso l'Orangerie Sant'Amico che per l'evento sarà illuminata in modo scenografico.



Alle ore 20 verrà aperto l'ingresso al parco privato e verranno degustati quattro vini ed abbinamenti a sorpresa studiati per l'occasione da due rinomati chef. Per concludere in dolcezza grappa o visciola con dessert. Le prenotazioni sono già aperte. Per informazioni: 073163982 - 3314686958. Email: info@anticacantinasantamico.it