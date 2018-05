Deejay Xmasters torna sulle nostre spiagge, ecco il summer event più action d’Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I DEEJAY Xmasters sono pronti a tornare! Dal 14 al 22 luglio la Spiaggia di Velluto di Senigallia ospiterà la VII edizione dell’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports. Si ripartirà dai grandi risultati del 2017: da nove giorni di divertimento, action sports e musica con oltre 80.000 partecipanti, più di 25 discipline sportive e 40.000 mq di area allestita lungo mezzo chilometro di spiaggia. Quella di questa estate si preannuncia come un’edizione davvero “spaziale” per contenuti, attività, novità, ospiti e livello di divertimento garantito! Sempre presenti le discipline “core” del mondo degli action sports: ci sarà il surf, con attività propedeutiche nella speranza di una mareggiata, e lo skateboard, che vedrà ancora una volta la partecipazione del Team New Balance Numeric Italy ed uno skatepark sulla spiaggia totalmente rinnovato e pronto a dare il benvenuto a centinaia di skater nel corso di tutta la manifestazione. Ci saranno le discipline legate al mondo del mare e dei board sport: il kitesurf, il windsurf, il Wakeboard e il SUP con l’ottava tappa di Coppa Italia di Stand Up Paddle e Paddleboard della FISW Surfing e un montepremi complessivo di 2.000 euro. Tornerà anche questa estate a Senigallia il Team Butta di BMX Freestyle, con l’atleta della Nazionale Italiana Vittorio Galli, in lizza per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Così come il Surf Skate sulla woodwave, attività propedeutica alla pratica del surf che sta acquistando sempre più consensi tra i giovanissimi e che ancora una volta sarà protagonista ai DEEJAY Xmasters. Rimanendo in tema Olimpiadi, dopo il grande successo del 2017 con oltre 2500 test effettuati, ci sarà ancora una volta sulla Spiaggia di Velluto il maxi-struttura per la pratica del Bouldering! Quest’anno, oltre alla possibilità di cimentarsi per la prima volta in questa disciplina ed una struttura ad hoc per i più piccoli, è previsto anche un contest a premi! Radio DEEJAY, si occuperà ovviamente della programmazione musicale della manifestazione, in particolare nei weekend! Sabato 14 luglio ci sarà infatti il DEEJAY Xmasters "grand opening" con i Tropical Pizza Sound Sistem, band composta da Nikki, DJ Aladyn e un gruppo di musicisti. Grazie al supporto di Jeep tornerà anche quest’anno una delle attività più apprezzate dai partecipanti di DEEJAY Xmasters. Parliamo dei test drive a bordo dei veicoli della gamma Jeep sul percorso off-road allestito in riva al mare, che si preannuncia ancor più adrenalinico delle passate edizioni! La LIBR, la Lega Italiana Beach Rugby, farà ancora una volta tappa a Senigallia in occasione dei DEEJAY Xmasters, mentre giunge alla sua terza edizione l’Xmasters Cross Challenger, contest di Crossfit per Team (riservato scaled) che vedrà la partecipazione di circa 150 atleti! Per la prima volta ai DEEJAY Xmasters ci sarà il Running! Al sorgere del sole del 14 luglio partirà infatti l’Alba Run, manifestazione podistica di 8km (con possibilità di passeggiata da 4km) che terminerà proprio all’interno del DEEJAY Xmasters Village sancendo di fatto l’inizio della kermesse! Ma non sarà l’unica attività legata al mondo del “fitness”. Grazia alla partnership con il Beach Fitness di Bibione, ci saranno diversi contenuti, attività e soprattutto delle guest a sorpresa! “Mancano ancora più di due mesi all’inizio di questa nuova, grande edizione dei DEEJAY Xmasters – commentano Simone Conti e Michele Urbinelli, ideatori ed organizzatori dei DEEJAY Xmasters - il programma è ancora work in progress e molti saranno i contenuti e gli ospiti che verranno annunciati nel corso delle prossime settimane. La macchina dei DEEJAY Xmasters è più pronta che mai e il suo obiettivo rimane quello di riuscire a creare un evento unico nel panorama nazionale, portando contestualmente l’attenzione su tutte quelle discipline considerate in Italia ‘non convenzionali’ ma che, come i Giochi di Tokyo 2020 dimostreranno, stanno prendendo sempre più piede nel mondo sportivo internazionale”. “DEEJAY Xmasters – afferma il Sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi – rappresenta ormai uno degli eventi più attesi della nostra stagione estiva. Cresciuta di anno in anno fino a diventare un must per gli appassionati di sport non convenzionali, questa manifestazione ci ha consentito di completare l’offerta turistica della Spiaggia di Velluto, attirando un pubblico giovane che si riconosce in un format di grande qualità, capace di esaltare l’amore per lo sport, la musica e il divertimento”.

