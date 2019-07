Deejay XMasters: tutto il programma del festival a base di pura adrenalina

Dal 13 al 21 luglio Senigallia diventa il centro degli action sport con i Deejay Xmasters. Per la sua ottava edizione sono previsti oltre 30 attività sportive tutti da praticare e un pubblico atteso di 50.000 persone. Sono molte le novità di questa edizione 2019 di Deejay Xmasters, dall’area allestita in riva al mare di oltre 40.000 metri quadrati, inoltre non mancheranno ospiti vip e band di successo come nel caso del concerto giovedì sera degli Ex-Otago o del deejay set di Aladin e Shorty, celebri speaker della radio nazionale che organizza l'evento.

Ecco il programma nel dettaglio:

Venerdì 13 luglio:

ALBARUN -Dalle 5:37

OFFROAD JEEP -10:00- 13:00 | 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING -10:00 – 19:00 Rig OPEN 11:00 – 12:00 | 13:00 – 14:30 | 17:00 – 18:00 WOD

SURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WAKESURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Scuola Wake Surf

WINDSURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA -09:00 – 15:00XMASTERS SAIL CHAMPIONSHIP19:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP -09:30- 13:00 | 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

BMX FREESTYLE -09:30 – 22:00 Free Session 10:00 – 12:00 BMX Freestyle School SHOW BMX FREESTYLE

HIP HOP -21:00 SHOW on main stage GEOLOGIK

BALANCE BOARD -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

WAKEBOARD -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Scuola Wake Board Boat

MMA | BOXE -15:00 – 17:30Stage con CARLO PEDERSOLI JR (MMA)10:00 – 12:00 | 16:00 – 18:00 Corsi e Addestramento

BOULDERING -10:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

DANZA AEREA -10:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00Lezioni GratuiteDalle 18:00 Pole Dance

ZUMBA – STRONG -LEZIONI on main stage

CROSS GAMES -08:30 – 19:00 Obstacle Course Race

CALISTHENICS -7:00 – 20:30 (orario Powerzone) Corsi

PARAMOTORE -10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00Introduzione al voloDalle 18:00 ESIBIZIONI

MISS B SIDE -Dalle 19:00 Miss B side

DISCO DOG -Dalle 17:30 / 18:00SHOW18:30Cross trainer dog

PULIZIA DELLA SPIAGGIA -Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT

SUNSET VIBEZ -Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

CONCERTI E SERATE TRASHICK -Dalle 22:00 Opening -DJ LATO

Domenica 14 luglio

OFFROAD JEEP 10:00- 13:00 | 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING 10:00 – 19:00Rig OPEN 11:00 – 12:00 | 13:00 – 14:30 | 17:00 – 18:00WOD

SURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WAKESURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Scuola Wake Surf

WINDSURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA 09:00 – 15:00

XMASTERS SAIL CHAMPIONSHIP 19:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP 09:30- 13:00 | 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

BMX FREESTYLE 9:30 – 22:00 Free Session 10:00 – 12:00 BMX Freestyle School SHOW BMX FREESTYLE

HIP HOP 19:00 SHOW on main stage OFFICINA DELLA DANZA

BALANCE BOARD 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

WAKEBOARD 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Scuola Wake Board Boat

MMA | BOXE 10:30 – 12:00 | 16:00 – 18:00 Corsi e Addestramento

BOULDERING 10:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

DANZA AEREA 10:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 Lezioni Gratuite Dalle 18:00 Pole Dance

ZUMBA – STRONG Alle 9:00 Pilates ( By Planet )

CROSS GAMES 09:00 – 19:00 Obstacle Course Race

CALISTHENICS 7:00 – 20:30 (orario Powerzone) Corsi

PARAMOTORE 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

Dalle 18:00 ESIBIZIONI MISS B SIDE

-Dalle 19:00 Miss B side DISCO DOG

-Dalle 17:30 / 18:00SHOW18:30Cross trainer dog

PULIZIA DELLA SPIAGGIA

Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT SUNSET VIBEZ

Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

Lunedì 15 - mercoledì 17 luglio

BEACH RUGBY

-MARTEDI 18:00 – 19:00 Mini Rugby

OFFROAD JEEP 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING 10:00 – 19:00 Rig OPEN 7:00 – 20:30 (orario Powerzone)

MAR 20:00 PLANET WOD

SKATEBOARD 15:00 – 22:00 Free Session

SURF 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WAKESURF 15:00 – 19:00 Scuola Wake Surf( escluso Mercoledì )

WINDSURF 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

BALANCE BOARD 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

WAKEBOARD 16:00 – 19:00 Scuola Wake Board(escluso Mercoledì)

MMA | BOXE

LUN 16:00 – 18:00 (MMA)

18:30 – 21:00 (BOXE)

MAR 18:00 – 19:30 (MMA)

MER 16:00 – 18:00 (MMA)

CAPOEIRA 18:00 – 20:00(escluso Martedì ) Lezioni

BOULDERING 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

DANZA AEREA 16:00 – 19:00 Lezioni Gratuite

ZUMBA – STRONG Alle 10:30 Strong ( By Alissa )

PARAMOTORE 15:00 – 18:00 Introduzione al volo

PULIZIA DELLA SPIAGGIA

Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT

SUNSET VIBEZ Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

CONCERTI E SERATE:

STEEGS LUNEDI’ dalle 22:30

MARY IN THE BOX LUNEDI’ dalle 23:00

TYPO CLAN MARTEDI’ dalle 21:30

LAMPA FALY MERCOLEDI’ dalle 21:3

Giovedì 18 luglio

BEACH RUGBY -18:00 – 19:00 Mini Rugby

OFFROAD JEEP -10:00- 13:00 | 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING -10:00 – 19:00Rig OPEN 7:00 – 20:30 (orario Powerzone)MAR 20:00 PLANET WOD

SKATEBOARD -09:30 – 22:00 Free Session

SURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WINDSURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP -09:30- 13:00 | 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

BALANCE BOARD -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

MMA | BOXE -18:00 – 19:30 MMA (Powerzone)

BOULDERING -10:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

DANZA AEREA -10:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 Lezioni Gratuite

ZUMBA – STRONG -Alle 10:30 Strong ( By Alissa ) -Alle 18:30 Insanity ( By Planet )

CALISTHENICS -14:00 – 18:00 JURI CHECHI CALISTHENICCHALLENGE

PARAMOTORE -10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00 Introduzione al volo

PULIZIA DELLA SPIAGGIA -Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT

SUNSET VIBEZ -Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

CONCERTI E SERATE

EX-OTAGO Dalle 22:30

Dalle 22:30 DJ SET JHON THE REVELATOR -A seguire

Venerdì 19 luglio

BEACH RUGBY 19:00 – 20:00 Allenamento Nazionale Italiana Sordi

OFFROAD JEEP 10:00- 13:00 | 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING 10:00 – 19:00 Rig OPEN

7:00 – 20:30 (orario Powerzone)WOD

SKATEBOARD 09:30 – 18:00 – Free Session 18:00 – DEMO Team New Balance Numeric Premiere “Promenade”

SURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WINDSURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP 09:30- 13:00 | 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

HIP HOP 21:00 SHOW on main stage GEOLOGIK

BALANCE BOARD 09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

MMA | BOXE 18:00 – 19:30 MMA (Powerzone)

BOULDERING 10:00 – 13:00 | 16:00 – 17:00Lezioni grauiteAlle 17:00 XMASTERS BOULDER CONTEST

DANZA AEREA 10:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 Lezioni Gratuite

ZUMBA – STRONG LEZIONI on main stage

CALISTHENICS 09:30 – 18:00 JURI CHECHI CALISTHENICCHALLENGE

TRIATHLON 17:00 – 20:00 Ritiro pettorali DEEJAY TRI

PARAMOTORE 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00 Introduzione al volo

PULIZIA DELLA SPIAGGIA

Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT

SUNSET VIBEZ Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

CONCERTI E SERATE:

DJ ALADIN & DJ SHORTY Dalle 22:30

Dalle 22:30 DJ PAUL LUCAS

Sabato 20 luglio

BEACH RUGBY -09:00 – 20:00 XMASTERS BEACH RUGBY ( Maschile )

OFFROAD JEEP -10:00- 13:00 | 15:00 – 19:00 OFFROAD – Prove Gratuite

CROSS TRAINING -09:00 – 12:30Workshop con CHIARA ROTA 15:00 – 20:00XMASTERS CROSS CHALLENGE 5.0

SKATEBOARD -09:30 – 16:00 Training16:30XMASTERS SKATE CONTEST – OPEN

SURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite e Surf Training

WINDSURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

KITESURF -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

VELA -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

SUP -09:30- 13:00 | 16:00 – 19:00 Prove Gratuite

HIP HOP -21:00 SHOW on main stage GEOLOGIK

BALANCE BOARD -09:30- 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

MMA | BOXE -16:00 – 18:00 MMA (Powerzone) -18:00 / 19:30 BOXE

CAPOEIRA -17:00 – 18:00 Esibizioni PRO

BOULDERING -10:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00 Prove Gratuite

DANZA AEREA -10:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 Lezioni grauite -18:00 / 19:00 SHOW Pole Dance

ZUMBA – STRONG -Alle 18:30 Insanity ( By Planet )

COSTAL ROWING -09:30 – 18:00 ADRIATIC CUP XMASTERS TROPHY

CALISTHENICS -09:30 – 18:00 JURI CHECHI CALISTHENICCHALLENGE

TRIATHLON -08:30 – 17:00 DEEJAY TRI – OLIMPICO

PARAMOTORE -10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00Introduzione al voloDalle 18:00 ESIBIZIONI

MISS B SIDE -Dalle 19:00 Miss B side

PULIZIA DELLA SPIAGGIA -Appuntamento alle 11:00 All’INFOPOINT

SUNSET VIBEZ -Appuntamento dalle 18:30 alle 21:00 APERITIVO AL SURF BAR

CONCERTI E SERATE ELECTRO NIGHT – party on the beach -Dalle 22:30

Domenica 21 luglio