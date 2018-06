Il Lazzabaretto apre i battenti per la stagione estiva con un party sabato 9 giugno a tutto rock: al via il Decibel rock party. L'evento è a cura del Decibel social club e in consolle ci sono i deejay Zullo, Monta e Mario.

Dalle 19 aperitivo e musica che prosegue fino a tarda notte. Il locale si trova sulla banchina Giovanni da Chio, 28.